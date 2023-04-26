Власти Приморья хотят отдать в федеральную собственность дороги к приграничным КПП

Приморские власти инициировали передачу в федеральную собственность части подъездных дорог к пограничным переходам на границе с КНР. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на заседании Комитета Совфеда по экономической политике.
Как пишет ИА PrimaMedia, губернатор подчеркнул важность оперативного ремонта подъездных путей к погранпереходам на границе с Китаем и добавил, что справиться с этой задачей на уровне региона нельзя. Поэтому возникла необходимость перевода основной дорожной приграничной инфраструктуры в федеральную ответственность либо для решения вопроса потребуется допфинансирование из федерального бюджета, заметил политик.
По словам Кожемяко, объем таможенных доходов, которые Приморье приносит в федеральный бюджет, достигает около 1,5 трлн рублей. Отмечается рост, и означенную сумму можно увеличить в ближайшие годы вдвое. Но это потребует модернизации имеющейся транспортной инфраструктуры, пояснил чиновник.