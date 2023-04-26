Эти два гражданина оболгали несколько десятков тысяч человек, и дело по 280 статье не возбудили — Пригожин о Савичеве и Улдарове

Адвокаты «Лиги защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» сообщили, что Алексей Савичев и Улдаров действительно защищали интересы России в одном ряду с «музыкантами». После этого бывшие заключенные дали ложные показания руководителю проекта Gulagu. net Владимиру Осечкину✱ (признан в РФ иноагентом) о том, что, находясь в ЧВК «Вагнер», они якобы убивали не только отказывающихся воевать, но и детей, а также совершали другие военные преступления.