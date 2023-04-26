Эти два гражданина оболгали несколько десятков тысяч человек, и дело по 280 статье не возбудили — Пригожин о Савичеве и Улдарове

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с расследованием в отношении бывшего бойца формирования Азамата Улдарова.
Адвокаты «Лиги защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» сообщили, что Алексей Савичев и Улдаров действительно защищали интересы России в одном ряду с «музыкантами». После этого бывшие заключенные дали ложные показания руководителю проекта Gulagu. net Владимиру Осечкину✱ (признан в РФ иноагентом) о том, что, находясь в ЧВК «Вагнер», они якобы убивали не только отказывающихся воевать, но и детей, а также совершали другие военные преступления.
«На основе этих показаний, абсолютно ложных, было возбуждено уголовное дело на территории Украины. И на сегодняшний день идет речь о том, чтобы признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией и обвинить ее в нарушении всех возможных гуманитарных принципов. Правоохранительные органы определили местонахождение Савичева и Улдарова. Улдарова задержали, он пришел на допрос и вел себя как дома. После чего было возбуждено уголовное дело не по 280 статье, как должно быть, а, насколько мне известно, по 132, то есть 280 – это дискредитация армии и добровольческих формирований во время боевых действий, срок здесь от 5 до 10 лет. И мы все помним, как девочку Москалеву, отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280 статье не возбудили, а возбудили по 132», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя.
Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин в ответ на публикацию недостоверного «расследования» ресурса Gulagu. net о «музыкантах» обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Основатель ЧВК «Вагнер» призвал провести проверку и привлечь виновных к ответственности.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами