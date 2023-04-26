Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен переговорить с Владимиром Путиным до церемонии на АЭС «Аккую»

Ранее сообщалось, что прямой эфир на одном из турецких телеканалов с Тайипом Эрдоганом был неожиданно прерван. Как оказалось, президент Турции почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа. В настоящий момент он чувствует себя благополучно.