Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен переговорить с Владимиром Путиным до церемонии на АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Переговоры запланированы на четверг, перед церемонией завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Эрдоган ранее отмечал, что Владимир Путин присоединится к торжественному событию в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что прямой эфир на одном из турецких телеканалов с Тайипом Эрдоганом был неожиданно прерван. Как оказалось, президент Турции почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа. В настоящий момент он чувствует себя благополучно.