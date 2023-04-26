Российские врачи выявили 6012 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Российские врачи зарегистрировали 6012 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. По данным медиков, 33 заболевших скончались, 7582 пациента выздоровели, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Сутки назад в России выявили 5093 случая заражения коронавирусом, при этом от COVID-19 скончались 35 человек. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 22 826 827 эпизодов, летальных исходов — 398 175. В течение минувших суток в российские больницы поступили 1165 заболевших ковидом. Число госпитализаций выросло в 31 регионе РФ, снизилось в 47, а в семи осталось на том же уровне.
Ранее стало известно, что в России выявили случаи заболевания более заразным подвариантом COVID-19 — XBB 1.16, получившим название «Арктур». При этом, по данным Роспотребнадзора, он протекает в более легкой форме, сообщал «Ридус».