Российские врачи выявили 6012 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Сутки назад в России выявили 5093 случая заражения коронавирусом, при этом от COVID-19 скончались 35 человек. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 22 826 827 эпизодов, летальных исходов — 398 175. В течение минувших суток в российские больницы поступили 1165 заболевших ковидом. Число госпитализаций выросло в 31 регионе РФ, снизилось в 47, а в семи осталось на том же уровне.