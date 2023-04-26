Египет объявил о начале строительства крупнейшей в Африке солнечной электростанции

Объект расположен на площади 10 тыс. м2, его внедрение в единую национальную электросеть планируется в течение 18 месяцев, к сентябрю 2024 года. Губернатор добавил, что строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и гигиены труда для сохранения жизней граждан и работников.