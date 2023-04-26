Египет объявил о начале строительства крупнейшей в Африке солнечной электростанции

Каир, 26 апреля. Электростанцию «Фарес» мощностью 500 МВт возведут в мухафазе Асуан на юге Египта. Об этом сообщает RT Arabic.
Губернатор Ашраф Аттия рассказал, что проект за период строительства обеспечит около 2000 рабочих мест. Реализация электростанции осуществляется совместно с одной из специализированных китайских компаний.
Объект расположен на площади 10 тыс. м2, его внедрение в единую национальную электросеть планируется в течение 18 месяцев, к сентябрю 2024 года. Губернатор добавил, что строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и гигиены труда для сохранения жизней граждан и работников.
Ранее египетский регулятор ENRRA одобрил строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», который создается с участием российской государственной компании «Росатом». В Египте рассчитывают, что объект выйдет на полную мощность к 2030 году.