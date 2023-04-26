«Третий город Европы»: депутат Грудин рассказал, почему правительство Санкт-Петербурга не справляется с обязанностями

В среду, 26 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с отчетом перед Законодательным собранием. В ходе мероприятия глава региона похвастался достижениями администрации города.
Однако в бумагах правительства Санкт-Петербург – вторая столица России, а в действительности провинция-миллионник. Редакция ФАН обсудила проблемы города с муниципальным депутатом округа «Правобережный» Федором Грудиным.
По словам народного избранника, сегодня глобальная цель для Санкт-Петербург – стать «третьим городом Европы», однако правительство города не справляется с этой миссией. Грудин считает, что в соответствии со статусом в Санкт-Петербурге должны проводить политику мирового уровня.
«Конечно, сейчас напряжённые отношения с ЕС, но ведь есть богатые страны Персидского Залива, Индия, Бразилия, Китай. Мы крупнее Берлина, Вены, Рима, но наше городское руководство действует менее эффективно. У нас же правительством города международные отношения велись с Туркменистаном, Узбекистаном и Белоруссией. Это удобно для переговорщиков, так как там говорят на русском, но эти страны чудовищно бедные и ничего толкового в плане бизнеса выйти не сможет», — высказался депутат.
Федор Грудин отметил, что называться «третьим городом Европы» для Санкт-Петербурга– глобальная цель, к которой должны стремиться власти.
«Это наше место по праву и наша глобальная цель, но по уровню управления мы туда не дотягиваемся, разумеется. То есть правительство города не справляется с глобальной миссией. Возможно в каком-то среднем городе типа Тольятти или Волгограда такого уровня управления бы хватало, но для Санкт-Петербурга они не тянут», — заключил депутат.
Несмотря на то, что сегодня Санкт-Петербург имеет звание второй столицы России, в город мало чем отличается от городов миллионников: Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и прочих. В первую очередь в глаза бросается заработная плата. Если верить открытым источникам, то эта цифра составляет 55 тысяч рублей. Однако в реальности значительно меньше – 30-40 тысяч. Главное в этих расчетах не сравнивать Санкт-Петербург с Москвой.
Напомним, ранее более миллиона пользователей социальной сети Telegram приняли участие в опросе о поддержке петиции за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Опрос включал в себя только один закрытый вопрос и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Исходя из текущих результатов, 75% приявших в нем участие пользователей проголосовали положительно – это означает, что свыше 750 тысяч жителей Санкт-Петербурга поддерживают петицию за отставку губернатора Беглова.