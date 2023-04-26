«Третий город Европы»: депутат Грудин рассказал, почему правительство Санкт-Петербурга не справляется с обязанностями

Несмотря на то, что сегодня Санкт-Петербург имеет звание второй столицы России, в город мало чем отличается от городов миллионников: Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и прочих. В первую очередь в глаза бросается заработная плата. Если верить открытым источникам, то эта цифра составляет 55 тысяч рублей. Однако в реальности значительно меньше – 30-40 тысяч. Главное в этих расчетах не сравнивать Санкт-Петербург с Москвой.