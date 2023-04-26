Bloomberg: План ЕС по замене российского газа зеленой энергетикой не сработал

Проект Евросоюза по строительству ветровых ферм, генерирующих энергию для замены российского газа, не будет реализован в срок. Об этом пишет Bloomberg.
По словам главы энергетической компании Orsted A/S Расмуса Эррбо, страны Европы к 2023 году реализуют лишь 75% от необходимого объема электроэнергии. Главы стран ЕС, во время посвященной вопросу превращения Северного моря в хаб по производству возобновляемой энергии встречи, пришли к выводу, что воплотить проект в жизнь в установленный срок не получится.
Ранее страны Евросоюза приняли решение о переходе к совместным закупкам газа, передает URA.RU. Такая мера позволит им добиться более выгодных цен и повлиять на общее снижение стоимости энергоресурса на мировом рынке.