Bloomberg: План ЕС по замене российского газа зеленой энергетикой не сработал

По словам главы энергетической компании Orsted A/S Расмуса Эррбо, страны Европы к 2023 году реализуют лишь 75% от необходимого объема электроэнергии. Главы стран ЕС, во время посвященной вопросу превращения Северного моря в хаб по производству возобновляемой энергии встречи, пришли к выводу, что воплотить проект в жизнь в установленный срок не получится.