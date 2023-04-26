Экстренные службы сообщили об увеличении числа сгоревших зданий в уральском поселке Сосьва почти до 200

В Свердловской области продолжают уточнять последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Число сгоревших зданий в результате происшествия возросло почти до 200.
Информацией поделились в экстренных службах региона. Там отметили, что среди указанных зданий пожарные потушили огонь в пяти домах. В результате сильного пожара порядка 660 уральцев остались без крова.
Спасатели отправились на борьбу с огнем в ночь на 26 апреля. Пламя уже уничтожило деревообрабатывающее предприятие. Пожарные продолжают работу на месте происшествия.