Лавров: ЮНИСЕФ попросил посольство России в Судане предоставить убежище сотрудникам организации

Москва, 26 апреля. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) обратился к посольству России в Судане с просьбой о предоставлении убежища для своих сотрудников. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Совета Безопасности ООН.
«Сегодня уже представители Детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте», — заявил глава МИД РФ, добавив, что в Москве занимаются решением этого вопроса.
Лавров назвал происходящее в восточноафриканской республике трагедией, повлекшей за собой гибель людей и серьезную угрозу для дипломатов. По его словам, российская сторона внимательно следит за ситуацией.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о продолжении миссии организации в Судане. Политик заявил о приверженности поддержке мирного будущего для восточноафриканского народа.