Лавров: ЮНИСЕФ попросил посольство России в Судане предоставить убежище сотрудникам организации

Москва, 26 апреля. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) обратился к посольству России в Судане с просьбой о предоставлении убежища для своих сотрудников. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Совета Безопасности ООН.