Вице-спикер Совфеда Косачев назвал адекватной мерой возможную отмену моратория на размещение ракет в регионах

В среду, 26 апреля, вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале высказался о возможной отмене моратория на размещение российских ракет в различных регионах.
Государственный деятель считает, что, в рамках существующей в наши дни атмосферы недоверия в ракетной сфере и из-за стремления США нарастить военный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идея отмены моратория на размещение РФ ракет средней и меньшей дальности на различных территориях была бы адекватной. Более того, политик считает, что решение об этом можно принять оперативно — без законодательного оформления, так как мораторий не оформлялся при помощи федерального закона.
«Соблюдение всеми сторонами де-факто моратория в любом случае предпочтительнее, чем его де-факто отмена. Но если России придется отвечать, – отвечать надо решительно и опираясь исключительно на наши интересы», — добавил Косачев.
Ранее стало известно о том, что солдаты Вооруженных сил Белоруссии при содействии армии России освоили применение ядерных боеприпасов.