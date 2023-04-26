Вице-спикер Совфеда Косачев назвал адекватной мерой возможную отмену моратория на размещение ракет в регионах

Государственный деятель считает, что, в рамках существующей в наши дни атмосферы недоверия в ракетной сфере и из-за стремления США нарастить военный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе, идея отмены моратория на размещение РФ ракет средней и меньшей дальности на различных территориях была бы адекватной. Более того, политик считает, что решение об этом можно принять оперативно — без законодательного оформления, так как мораторий не оформлялся при помощи федерального закона.