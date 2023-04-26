Журналисты рассказали о планах Аллы Пугачевой перебраться в Юрмалу из-за проблем с сердцем

Предпочтение курорту в Латвии Пугачева отдала из-за более комфортного климата по сравнению с Израилем. Для временного проживания примадонна возьмет в аренду виллу «Марта», которая является одним из самых дорогих комплексов страны. Сообщают, что там она пробудет до осени, передает kp.ru.