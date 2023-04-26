Журналисты рассказали о планах Аллы Пугачевой перебраться в Юрмалу из-за проблем с сердцем

Народная артистка СССР Алла Пугачева уедет в Юрмалу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщило окружение певицы.
Предпочтение курорту в Латвии Пугачева отдала из-за более комфортного климата по сравнению с Израилем. Для временного проживания примадонна возьмет в аренду виллу «Марта», которая является одним из самых дорогих комплексов страны. Сообщают, что там она пробудет до осени, передает kp.ru.
На территории дома есть спа-комплекс, теннисный корт, гараж. Для развлечения и отдыха в особняке предусмотрены кинозал и библиотека. Один месяц аренды виллы обойдется артистке в 8,9 млн рублей.
До этого появилась информация о совершении сделки по продаже особняка Пугачевой в деревне Грязь. Однако певица Анна Калашникова заявила, что недвижимость не планируют продавать, передает «Федерал Пресс».