Аграриям Приморья возместят ущерб от тайфуна из федерального бюджета

Как пишет ИА PrimaMedia, глава региона Олег Кожемяко в ходе своего выступления сообщил, что власти края направили письмо с просьбой оказать помощь пострадавшим из-за стихийного бедствия приморским предпринимателям, и президент на просьбу откликнулся. Затем губернатор Приморского края попросил выделить из Резервного фонда Правительства РФ 155 млн рублей на компенсацию ущерба, причиненного тайфуном. Министерству сельского хозяйства уже передали все необходимые документы, добавил Кожемяко.