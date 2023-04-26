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Сериал «Кошка» с осудившим СВО актером Анатолием Белым выйдет в России

Шоу-бизнес
Сериал «Кошка» с осудившим СВО актером Анатолием Белым выйдет в России

Онлайн-кинотеатр START в мае планирует выпустить новый сериал «Кошка», в котором будет принимать участие осудивший СВО актер Анатолий Белый. Об этом сообщили на сайте стримингового сервиса.

Премьера будет доступна на START с 25 мая. Актриса Анастасия Тодореску сыграла главную героиню кинокартины — следователя по особо важным делам — Оксану Кошкину. Она столкнулась с травматичными событиями для психики, из-за чего не помнит некоторые обстоятельства своей жизни. В картине также снялись Вадим Андреев, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и Анатолий Белый, который уехал жить в Израиль после осуждения СВО.

Ранее стало известно, что на стриминговом сервисе перезапустят сериал «Спасатели Малибу». Так, над ремейком планирует работу компания Fremantle. Актерский состав проекта пока не раскрывают.
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