Сериал «Кошка» с осудившим СВО актером Анатолием Белым выйдет в России

Премьера будет доступна на START с 25 мая. Актриса Анастасия Тодореску сыграла главную героиню кинокартины — следователя по особо важным делам — Оксану Кошкину. Она столкнулась с травматичными событиями для психики, из-за чего не помнит некоторые обстоятельства своей жизни. В картине также снялись Вадим Андреев, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и Анатолий Белый, который уехал жить в Израиль после осуждения СВО.