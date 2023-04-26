Телерадиокомпания Норвегии безосновательно обвинила российского консула в связях с военной разведкой РФ

NRK совместно с некими покинувшими Россию журналистами провели расследование, в ходе которого якобы обнаружили в Норвегии 38 сотрудников разведки РФ. По заявлению телекомпании, часть из ни уже депортирована из Норвегии и Швеции, однако остается консул Чемерило.