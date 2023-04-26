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Телерадиокомпания Норвегии безосновательно обвинила российского консула в связях с военной разведкой РФ

Общество
Телерадиокомпания Норвегии безосновательно обвинила российского консула в связях с военной разведкой РФ

Консул РФ в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило якобы связан с российскими военными спецслужбами. Об этом заявляет норвежская телерадиокомпания NRK.

NRK совместно с некими покинувшими Россию журналистами провели расследование, в ходе которого якобы обнаружили в Норвегии 38 сотрудников разведки РФ. По заявлению телекомпании, часть из ни уже депортирована из Норвегии и Швеции, однако остается консул Чемерило.

«NRK может сообщить, что российский генеральный консул в Баренцбурге Андрей Чемерило связан с военной разведкой», — утверждает издание.

При этом никаких исчерпывающих доказательств связи консула с российской разведкой нет. Сам Чемерило также отвергает обвинения NRK. По его словам, никаких связей со спецслужбами РФ он не имеет.

Ранее RT сообщило, что Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло нежелательными личностями. Норвежский МИД требует, чтобы они покинули территорию страны в ближайшее время.
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