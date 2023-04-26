Чернобыльская авария: уроки, актуальные и сегодня

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская авария. Это событие стало одним из звеньев цепочки, приведшей к крушению великой страны СССР — к величайшей геополитической катастрофе XX века, по выражению президента России Владимира Путина.
Авария показала с одной стороны, силу Советского государства, сумевшего мобилизовать огромную страну для ликвидации последствий, с другой, — слабость.
Авария (вернее, ее интерпретация в известных кругах) нанесла удар по славянскому единству — ядру СССР. Между Россией, Украиной, Белоруссией пробежала черная кошка — черные силы сумели посеять раздор.
«Чернобыль» случился всего в 11 километрах от границы с Беларусью и в 110 километрах от столицы Украины.
Взрыв четвертого реактора ЧАЭС по последствиям сопоставим со взрывом «грязной» атомной бомбы, однако нигде не были отменены майские мероприятия — демонстрации и прочие массовые скопления людей.
Впоследствии это объясняли тем, что власти предержащие не обладали всей полнотой информации о произошедшем (короткое сообщение было опубликовано только 28 апреля). И еще нежеланием сеять панику. Как бы то ни было, но это стало лишним поводом для «прорабов перестройки» обрушить вал критики на «тоталитарный режим». Дескать, люди ничего не стоят, они — «винтики».
Однако государство в то время еще не было расшатано, этот процесс только начинался. Армия и специалисты предприятий со всей страны были мобилизованы на ликвидацию аварии и ее последствий, многие откликнулись по зову сердца.
Это стало общенародным делом, однако одним из последних таких актов в истории клонящегося к закату Советского Союза. Затем было землетрясение в Спитаке уже на фоне разгоравшегося армяно-азербайджанского конфликта — промелькнула надежда, что горе положит ему конец, однако этого не произошло. Вновь вся страна пришла на помощь, но это никак не повлияло на националистов и с той, и с другой сторон.
Авария на ЧАЭС, как уже отмечалось, посеяла семена недоверия между братскими народами, что было умело взращено силами, стремившимися к разделению и властвованию.
Национализм набирал обороты даже в спокойной Белоруссии, прославившейся в годы Великой Отечественной войны, как «Республика-Партизанка». Хранящая в сердце трагедию Хатыни.
И вот появляется «Чернобыльский шлях» — ежегодное «траурное» мероприятие, быстро ставшее авангардом белорусского националистического движения. Дескать, не было бы у нас условного Чернобыля, если бы Беларусь жила бы отдельно. Не было бы колхозов, вредных производств — жили бы припеваючи без старшего брата. Возродили бы Великое княжество Литовское от моря до моря…
Те же самые процессы, настроения начали исподволь охватывать и Украину. Все беды, дескать, от «клятых москалей» с их атомной энергетикой и прочими ненужными «ширым украинцам» штучками. И как же хорошо в независимой Украине наслаждаться «садом вишневым коло хаты», а не вкалывать на заводе или шахте.
До сих пор можно услышать конспирологические версии Чернобыльской аварии — якобы это следствие заговора русофобских сил. Катастрофа произошла действительно в самом ядре восточнославянской цивилизации. Сразу же последовали человеческие жертвы. Когда 26 апреля здание энергоблока частично обрушилось, погиб оператор главных насосов Валерий Ходемчук. Сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок умер от полученных травм в 6:00 того же дня. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.
Выброс радионуклидов в атмосферу привел к загрязнению 23% территории Беларуси, на которой проживало около 2,3 млн человек. Опасность таили в себе земля и вода — на загрязненных территория нельзя было выращивать сельскохозяйственные культуры, мясо животных, молоко стало непригодным в пищу.
Последствия аварии сказывались и через много лет.
1996 год. 30 ноября Первый энергоблок был остановлен.
2000 год. 15 декабря. Остановлен третий энергоблок. С этим событием ЧАЭС перестала существовать.
Чернобыль приобрел особое значение во время проведения СВО.
Чернобыльская катастрофа породила не только центробежные тенденции внутри СССР, но и оживила реакционное «зеленое движение», выступающее против самой чистой в мире атомной энергетики и попутно против многих реалий научно-технического прогресса. Наиболее яркое проявление — Грета Тунберг, гремевшая несколько лет тому назад. Ныне против атомной энергетики активно выступает ряд политических партий в Германии и других странах.
В связи с чернобыльской аварией «зеленые» впервые подняли голову и в бывшем СССР.
В целом те события, безусловно, стали катализатором политической активности граждан — вот только направлена она была почти сразу в разрушительное русло. Падение «железного занавеса», «демократизация» и «гласность» повлекла за собой утрату политического суверенитета, когда появилось много желающих продать страну за условные джинсы и кока-колу. И это главный урок, который остро необходимо помнить всем нам.