Чернобыльская авария: уроки, актуальные и сегодня

Это стало общенародным делом, однако одним из последних таких актов в истории клонящегося к закату Советского Союза. Затем было землетрясение в Спитаке уже на фоне разгоравшегося армяно-азербайджанского конфликта — промелькнула надежда, что горе положит ему конец, однако этого не произошло. Вновь вся страна пришла на помощь, но это никак не повлияло на националистов и с той, и с другой сторон.