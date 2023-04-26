Российские прокуроры за 2022 год подали иски о компенсации убытков от коррупции на сумму 300 млрд рублей

В прошлом году российские прокуроры внимательно проводили исковые работы по возмещению ущерба от коррупционных сделок. Отмечается, что в суды было направлено 4,5 тыс. исков о компенсации убытков от взяточничества на сумму 300 млрд рублей. В государственную казну поступило имущество стоимостью 90 млрд рублей, добавил Краснов.