Российские прокуроры за 2022 год подали иски о компенсации убытков от коррупции на сумму 300 млрд рублей

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о 4,5 тыс. исков в суд о возмещении ущерба от коррупции на сумму 300 млрд рублей за 2022 год, сообщает ТАСС.
В прошлом году российские прокуроры внимательно проводили исковые работы по возмещению ущерба от коррупционных сделок. Отмечается, что в суды было направлено 4,5 тыс. исков о компенсации убытков от взяточничества на сумму 300 млрд рублей. В государственную казну поступило имущество стоимостью 90 млрд рублей, добавил Краснов.
Генпрокурор рассказал о стабильно повышенных темпах раскрытия коррупционных преступлений. Выявлены факты незаконных сделок, совершенных организованной группой лиц в крупных и особо крупных размерах. В этом году пристальное внимание уделят пресечению незаконной деятельности в сфере государственных закупок, в том числе с финансированием военной техники.
Ранее экономическая полиция выявила коррупционную схему работников одной из школ Калининского района Петербурга, в результате которой администрация образовательного учреждения украла 28 млн рублей из бюджета города.