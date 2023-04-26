Мечта всей жизни: археолог из ЛНР 30 лет строит православный храм на горе

По возвращении на родину он приехал на то место, что видел во сне наяву, — гору рядом с селом Каменка. Строительство он начал с хибары, которая впоследствии превратилась в нижнюю келью. На ее постройку ушел один сезон, после чего это место стало для Николая домом. Там мужчина ночевал, питался и приглашал всех желающих помочь ему со строительством.