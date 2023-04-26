Мечта всей жизни: археолог из ЛНР 30 лет строит православный храм на горе

После многих лет скитаний мужчина вернулся на родину, чтобы исполнить свою мечту.
Рядом с деревней Каменка в ЛНР местный житель Николай Тарасенко несколько десятков лет исполняет свою мечту — строит православный храм. В прошлом выдающийся археолог, он продолжает свое дело, несмотря на преклонный возраст, и готов принять каждого желающего.
Николай Тарасенко — человек непростой судьбы. С детства он увлекался кузнечным делом, выбивая из-под молота клинки, мечи и другое холодное оружие. В будущем жизнь его забросит работать на шахты, а после — осваивать целину. Свое призвание мужчина получил еще в раннем возрасте, когда собирал камни и прочие артефакты прошлого.
«Все, что мне казалось странным, я поднимал и смотрел. Ну и очень полюбил это послевоенное время. По окопам там: осколки, патроны, мины, гранаты, снаряды. Потом взрывался на них. Все нормально так было», — рассказывает корреспондентам Федерального агентства новостей Николай Иванович.
Изначально Николай и не думал об археологии — не хватало полного школьного образования. В итоге в военкомате один из майоров, пожалев Тарасенко, добавил в его личное дело «лишний» класс, и Николай смог поступить в вуз. Так он попал в Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина по специальности «археология».
Дальше жизнь охотника на древности раскрутилась на полную. Мужчину отправили искать артефакты прошлого в Латинскую Америку, он работал в Никарагуа, Аргентине, Камбодже.
«Самое ценное открытие было — это в районе Петровки, район Станицы Луганской. Там был такой хутор Рогалик. Сейчас улица Подгорная называется. Там террасы меловые, и я пообещал там найти палеолит. И нашел, — продолжает свою историю Николай Тарасенко. — Потом меня судили за то, что без разрешения раскопал его. Затем признали авторство, открыли специальные курсы по повышению квалификации археологов при академии Украины в Киеве. Выпустили меня, а их (курсы — прим. ред.) закрыли, но дали добро на исследования».
После многих лет увлечения археологией нашему герою во время одной из экспедиций пришло видение — определенная географическая часть Донбасса и голос, призвавший его возвращаться на родину, чтобы построить православный храм.
«Это не сон вещий, а в реальности. Как вы видите меня, так и я видел… открылось пространство. Это в Никарагуа было. Откуда я сразу и поехал в Союз строить храм на горе. Это было в 90-м году. Как раз развал начинался. Коммунисты еще при власти были. Мне сказали: через наши трупы только. Но в конце концов мы договорились», — объясняет Николай.
По возвращении на родину он приехал на то место, что видел во сне наяву, — гору рядом с селом Каменка. Строительство он начал с хибары, которая впоследствии превратилась в нижнюю келью. На ее постройку ушел один сезон, после чего это место стало для Николая домом. Там мужчина ночевал, питался и приглашал всех желающих помочь ему со строительством.
В первое время люди охотно помогали, особенно летом. Однако с приходом холодов наш герой остался совсем один. Заморозков постройка, к сожалению, не выдерживала. Из-за того, что Николай Тарасенко не успел отштукатурить стены, снег залетал в помещение. Выживать приходилось в суровых условиях, ночуя в спальнике и разводя костер в замкнутом пространстве.
«На второй год или на третий мне подарили тачку с железными колесами. Я мог килограммов 200 переть. А на третий и четвертый мне подарили трактор. Влад Кривобоков — такой бизнесмен у нас в Луганске есть. Мы уже стали возить с карьера, который возле плотины, чтобы не разрушать другие скалы. Он уже был готовый, карьер использовали на плотине. На основании мы брали камни. Добывали сначала, потом дробили, носили, поднимали. И так шесть лет подряд делали фундамент», — объясняет Николай Тарасенко.
Когда основа для храма была готова, к строительству приступили каменщики. Рабочие выполняли свое дело за минимальную оплату — в основном трудились на благо идеи. При этом в большей степени помогали местные угледобытчики из шахты имени Фрунзе, которые приходили на священную землю отдохнуть от городской суеты. С их же помощью были сделаны купола для будущего сооружения.
Строительство затянулось на 30 лет и не завершается до сих пор, хотя основа уже готова. За это время Николай буквально на себе перенес несколько сотен тонн камня, используя лишь пояс для спины.
«В последующем у меня были знаки, видения. До — это только начало. Я думаю, что уже кто-то другой будет [завершать строительство]. Не знаю кто. Преемников пока я не воспитал. Поэтому… строительство будет, но это уже не от нас зависит», — отмечает в разговоре бывший археолог.
Сейчас храм на горе стал местом паломничества для многих людей, независимо от вероисповедания. Сюда приезжают и те, кто не верит в Бога. Благодаря красивым пейзажам и царящему вокруг спокойствию люди могут отдохнуть в этом месте душой и телом.