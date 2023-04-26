Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Акционер «Северных потоков» Wintershall Dea указала на отсутствие планов по восстановлению газопровода

Общество
Акционер «Северных потоков» Wintershall Dea указала на отсутствие планов по восстановлению газопровода

Германская компания-акционер Wintershall Dea «Северного потока» заявил об отсутствии планов касательно восстановления газопровода. Соответствующей информацией поделился глава предприятия Марио Мерен.

Об этом он заявил 26 апреля, во вторник, в рамках пресс-конференции. В настоящий момент компания рассматривает всевозможные варианты выхода из своих российских активов и вывозит сотрудников из РФ, добавил глава Wintershall Dea.

«Нет планов по восстановлению "Северного потока". Что мы хотим сделать, так это спасти трубопровод, спасти окружающую среду там», — указал Мерен.

Прежде сообщалось, что диверсанты на Северных потоках после подрывов могли скрыться на подводном аппарате. Подробности передает «РИАМО».
диверсии на северных потоках Wintershall Dea северный поток
Военкоры ФАН