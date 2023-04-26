Завкафедры физической культуры почти пять лет вымогал у тренеров деньги в одном из вузов Петербурга

По информации представителя МВД, с 2017 по 2021 годы заведующий кафедрой физической культуры и спорта высшего учебного заведения, название которого не указывается, под угрозой увольнения требовал от подчиненных тренеров предоставлять ему деньги. Установлены двое потерпевших — ими оказались тренеры по плаванию и художественной гимнастике. За почти пять лет они суммарно перевели своему руководителю в общей сложности около 700 тысяч рублей.