Завкафедры физической культуры почти пять лет вымогал у тренеров деньги в одном из вузов Петербурга

В Петербурге экономической полиции удалось выявить факты поборов с преподавателей в одном из местных ВУЗов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
По информации представителя МВД, с 2017 по 2021 годы заведующий кафедрой физической культуры и спорта высшего учебного заведения, название которого не указывается, под угрозой увольнения требовал от подчиненных тренеров предоставлять ему деньги. Установлены двое потерпевших — ими оказались тренеры по плаванию и художественной гимнастике. За почти пять лет они суммарно перевели своему руководителю в общей сложности около 700 тысяч рублей.
Отмечается, что в середине 2022 года завкафедры покинул стены ВУЗа. Несмотря на это, правоохранители вышли на его след и задержали подозреваемого.
Полицейские и следователи провели серию обысков. В настоящий момент продолжается проведение оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).
Ранее российские правоохранители задержали заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского по делу о коррупции.