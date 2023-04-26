СМИ сообщили о падении квадрокоптера на территорию Московского городского суда

На территорию Московского городского суда упал квадрокоптер. Эту информацию ФАН подтвердил источник.
По предварительным сведениям, на дроне не было никаких посторонних объектов. Все обстоятельства и детали происшествия на данный момент устанавливаются.
Стоит отметить, что ранее полицейские Подмосковья нашли три пустых дрона. Правоохранители отметили, что кто-то намеренно запускает квадрокоптеры с целью притупления внимания.
Ранее на территории Московской области зафиксировали полет трех беспилотников. На упавших коптерах были камеры. Один из них был найден примерно на том же месте, где ранее обнаружили БПЛА со взрывчаткой, передает РИАМО.