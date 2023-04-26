«Мы впереди планеты всей»: Артист балета Родькин заявил о тотальном превосходстве РФ в фундаментальной классике

Премьер Большого театра России Денис Родькин в эфире программы «Жизни и судьба» с Борисом Корчевниковым назвал основную разницу между российским и европейским балетом.
По его мнению, в мире нет театра, который может исполнить классический балет лучше, чем в России, поскольку здесь его танцуют «на несколько голов выше». Что касается современной хореографии, Родькин отметил новые постановки в Нидерландах. По его словам, они настолько уникальны, что российским артистам балета стоит у них поучиться.
Ранее Родькин прокомментировал значение отечественной культуры в мире. По его словам, ее невозможно отменить или уничтожить, поскольку она «плотно врослась корнями в мировую культуру».