Президент РФ Владимир Путин обсудил с армянским премьером Николом Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин призвал начать действовать в направлении армяно-азербайджанской нормализации, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе. По его мнению, необходимо наращивать усилия для осуществления трехсторонних соглашений — России, Армении и Азербайджана.
В понедельник, 24 апреля, стало известно, что Ереван планирует обратиться в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Об этом сообщил армянский дипломат Егише Киракосян.