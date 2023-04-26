Житель Нижнего Тагила лишился автомобиля за езду в пьяном виде

Прокуратура Свердловской области добилась судебного приговора в отношении злостного нарушителя закона.
По данным ведомства, Ленинский районный суд Нижнего Тагила, рассмотрев дело местного 21-летнего жителя, признал его виновным в управлении автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К тому же подсудимый ранее уже подвергался административному наказанию, сообщает v-tagile.ru.
Нарушителя приговорили к 400 часам обязательных работ, ему запретили на 2,5 года управлять транспортными средствами. А его автомобиль было решено конфисковать в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.