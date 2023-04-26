Шоумен Стас Барецкий признался в покупке замка Аллы Пугачевой и рассказал о планах оборудовать в нем морг

Артист сообщил, что там будет оборудован морг. На территории объекта также появится крематорий и гробовая мастерская. Помимо этого, у Барецкого есть планы о создании профильного музея. Шоумен также раскрыл тайну о цене сделки. Дом обошелся в 400 млн рублей после торгов.