Шоумен Стас Барецкий признался в покупке замка Аллы Пугачевой и рассказал о планах оборудовать в нем морг

Звезда 90-х Стас Барецкий признался, что является одним из покупателей особняка народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Певец рассказал, под что планирует оборудовать дом.
Шоумен заявил, что оформил сделку вместе с коллегами по похоронному бизнесу. Как уточнил Барецкий, он является президентом «союза профессиональных ритуальных агентов». Однако по прямому назначению использовать замок не планирует, передает PROZVEZD.
Артист сообщил, что там будет оборудован морг. На территории объекта также появится крематорий и гробовая мастерская. Помимо этого, у Барецкого есть планы о создании профильного музея. Шоумен также раскрыл тайну о цене сделки. Дом обошелся в 400 млн рублей после торгов.
Ранее стало известно, что примадонна Пугачева продала свой особняк. Как передает RT, это подтвердил продюсер Сергей Дворцов.