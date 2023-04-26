Жители Томска жалуются на пылевые бури и грязь

Горожане в Томске массово жалуются на пыль, песок и грязь, которые скопились в областном центре после зимы. Порывы ветра создают на улицах города настоящие песчаные бури.
По словам одной из местных жительниц по имени Наталья, весь город утонул в грязи, пишет сетевое издание «КП-Томск». Зимой в Томске отмечался переизбыток снега, который затем растаял и горожанам приходилось плескаться в растаявшей воде, а теперь люди просто задыхаются от пыли. Наталья заявила, что, возвращаясь домой с улицы, обнаруживает свои вещи в грязи.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Томске и Томском районе «ТомскСАХ» отчитывается о том, что в городе производится уборка с использованием техники и применением ручного труда. Так, за сутки коммунальщики собрали и вывезли с улиц 153,1 т уличного смета и 56,96 кубометра мусора. Но, несмотря на это, жалоб томичей на грязный город становится только больше.