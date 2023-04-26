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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Происшествия
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Режим повышенной готовности для всех служб региона введен в Свердловской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Решение было принято в связи с сильными пожарами, вспыхнувшими сразу в нескольких частях области. Все коммунальные, энергетические и газовые службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что крупное возгорание в деревне Сосьва Свердловской области лишило домов 660 жителей. Как передают сотрудники МЧС, в настоящее время ситуация с пожаром в насаленном пункте взята под контроль.
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