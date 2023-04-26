Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

Режим повышенной готовности для всех служб региона введен в Свердловской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Решение было принято в связи с сильными пожарами, вспыхнувшими сразу в нескольких частях области. Все коммунальные, энергетические и газовые службы региона переведены в режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что крупное возгорание в деревне Сосьва Свердловской области лишило домов 660 жителей. Как передают сотрудники МЧС, в настоящее время ситуация с пожаром в насаленном пункте взята под контроль.