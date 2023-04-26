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Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об отмене рабочих поездок 26 апреля по совету врачей

Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об отмене рабочих поездок 26 апреля по совету врачей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что воздержится от поездок в три турецких города, запланированных на 26 апреля. По словам главы государства, так поступить ему посоветовали врачи, пишет ТАСС.

Вместо действующего руководителя населенные пункты посетит вице-президент ближневосточного государства Фуат Октай. Напомним, что мероприятия запланированы в рамках предвыборной кампании Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что президент Турции почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. По причине резкого ухудшения самочувствия турецкого лидера его выступление по местным телеканалам было прервано, сообщал RT.
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