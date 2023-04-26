Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об отмене рабочих поездок 26 апреля по совету врачей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что воздержится от поездок в три турецких города, запланированных на 26 апреля. По словам главы государства, так поступить ему посоветовали врачи, пишет ТАСС.
Вместо действующего руководителя населенные пункты посетит вице-президент ближневосточного государства Фуат Октай. Напомним, что мероприятия запланированы в рамках предвыборной кампании Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее стало известно, что президент Турции почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. По причине резкого ухудшения самочувствия турецкого лидера его выступление по местным телеканалам было прервано, сообщал RT.