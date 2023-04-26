Волонтеры РФ помогли запустить рейсовый автобус в отдаленном районе Херсонщины

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне при содействии российских добровольцев из труднодоступного села Великая Лепетиха начал ходить рейсовый автобус.
Жители отдаленного села Великая Лепетиха сами попросили у волонтеров помощи в организации регулярного автобусного сообщения между населенными пунктами в регионе. Для них новый маршрут жизненно необходим. Дело в том, что в райцентре Нижние Серогозы находятся российские учреждения, которые пока что не работают в самой Великой Лепетихе — паспортный стол, отдел полиции, МФЦ, ЗАГС и другие. А постоянно ездить в райцентр за оформлением документов на частных машинах было для многих жителей не по карману. В итоге к решению вопроса подключились волонтеры Гуманитарного центра, и накануне регулярный автобус по маршруту совершил свой первый рейс.
«Нам всем очень нужно делать российские документы, оформлять паспорта, детские пособия, социальные выплаты и многое другое. От первой поездки впечатления у нас остались нормальные, надеемся, теперь мы сможем ездить на этом рейсе регулярно», — рассказал один из первых пассажиров рейса.
Данный маршрут был организован местной администрацией при активном содействии волонтеров. Автобус и топливо для первых рейсов оплатили частные спонсоры, поэтому пока что проезд на нем для пассажиров бесплатный. Каким будет тариф в дальнейшем, зависит от регионального министерства транспорта. По словам местных жителей, автобус на маршруте совершенно новый, технически исправный и комфортный, а водитель соблюдает все меры безопасности на дороге.
«Честно говоря, этот рейс — очень нужный местным жителям. Мы выехали по расписанию, в семь часов утра. Все бы хорошо, но дорога, мягко говоря, оставляет желать лучшего — на ней есть такие ямы, что при их проезде мы цепляем задним бампером землю. Слава Богу, для пассажиров это не опасно. При Украине эта дорога ни разу не ремонтировалась, а направление очень важное, это часть региональной дороги на Геническ», — рассказал водитель Виталий Духонченко.
Теперь автобус будет выезжать из Великой Лепетихи каждый день в семь утра, а возвращаться назад во второй половине дня. Местные власти обещают сделать этот маршрут регулярным.
«На днях в ходе встречи с министром транспорта Херсонской области и главой Великолепетихского района мы решили, что необходимо запустить автобус, и сегодня он уже пошел в рейс. Пока что маршрут используется в пилотном режиме, но все меры безопасности четко соблюдаются — досмотр транспортного средства, медицинский осмотр водителя и т. д. Хотим выразить благодарность военной комендатуре, а также местному фельдшеру из Великой Лепетихи за то, что они взяли на себя эту работу. Очень приятно, когда договоренности выполняются, особенно в таких непростых условиях», — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Рейс пока будет осуществляться два раза в неделю, по пути автобус будет делать остановку в селе Рубановка, также ранее не имевшем транспортной связи с внешним миром. Ранее при содействии добровольцев был запущен еще один подобный маршрут в другом округе Херсонщины.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.