Волонтеры РФ помогли запустить рейсовый автобус в отдаленном районе Херсонщины

Жители отдаленного села Великая Лепетиха сами попросили у волонтеров помощи в организации регулярного автобусного сообщения между населенными пунктами в регионе. Для них новый маршрут жизненно необходим. Дело в том, что в райцентре Нижние Серогозы находятся российские учреждения, которые пока что не работают в самой Великой Лепетихе — паспортный стол, отдел полиции, МФЦ, ЗАГС и другие. А постоянно ездить в райцентр за оформлением документов на частных машинах было для многих жителей не по карману. В итоге к решению вопроса подключились волонтеры Гуманитарного центра, и накануне регулярный автобус по маршруту совершил свой первый рейс.