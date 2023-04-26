Украинский генерал Виктор Хоренко назвал ситуацию в Бахмуте сложной для ВСУ

Ситуация в Бахмуте (Артемовске) для ВСУ на данный момент остается сложной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко.
Такое заявление Хоренко сделал после посещения позиций ВСУ в Бахмуте (Артемовске). По его словам, украинские бойцы осведомлены о том, как действовать в подобных условиях.
«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — заявил командующий ССО.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о развитии ситуации в Бахмуте (Артемовске) военкору ФАН Александру Симонову. По словам штурмовиков «оркестра», которые исключительно своими силами освобождают город, ВСУ несут значительные потери. «Вагнеровцы» уже избавили от киевского режима населенные пункты Красная Гора, Парасковиевка и Берховка.