Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля

Магазины ушедшего из России Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля. Об этом стало известно во вторник.
Соответствующей информацией поделились с РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Ранее этот бренд принадлежал испанской группе Inditex, указывается в сообщении. Теперь магазины, которые входят в эту корпорацию, откроются в государстве под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.
«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — пояснил источник.
Ранее стало известно, что зарубежные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear в скором времени вернутся в Россию. Подробности прежде рассказал телеканал «Царьград».