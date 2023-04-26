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Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля

Общество
Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля

Магазины ушедшего из России Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля. Об этом стало известно во вторник.

Соответствующей информацией поделились с РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Ранее этот бренд принадлежал испанской группе Inditex, указывается в сообщении. Теперь магазины, которые входят в эту корпорацию, откроются в государстве под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — пояснил источник.

Ранее стало известно, что зарубежные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear в скором времени вернутся в Россию. Подробности прежде рассказал телеканал «Царьград».
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