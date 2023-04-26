Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля

Соответствующей информацией поделились с РИА Новости источники на рынке торговой недвижимости. Ранее этот бренд принадлежал испанской группе Inditex, указывается в сообщении. Теперь магазины, которые входят в эту корпорацию, откроются в государстве под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.