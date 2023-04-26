Группировка экстрасенсов-мошенников обманула семь россиянок на 24 млн рублей

Мошенники осуществляли свою деятельность через социальные сети — «ясновидящие» искали людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и предлагали «снять порчу» по видеосвязи. Они уверяли, что устранить все их проблемы может только дорогостоящий обряд.