Группировка экстрасенсов-мошенников обманула семь россиянок на 24 млн рублей

Экстрасенсы-мошенники украли у россиянок 24 миллиона рублей через соцсети. Преступную деятельность организовал 47-летний мужчина, а в качестве подельников выступили его жена и три родственницы, сообщает «РЕН.ТВ».
Мошенники осуществляли свою деятельность через социальные сети — «ясновидящие» искали людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и предлагали «снять порчу» по видеосвязи. Они уверяли, что устранить все их проблемы может только дорогостоящий обряд.
Жертвами мошенников стали семь женщин, которые суммарно отдали «лжеэкстрасенсам» 24 млн рублей. В качестве возмещения ущерба у обвиняемых арестовали два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль.
Ранее стало известно о «лжегадалке», которая украла у пенсионерки деньги и украшения на сумму более 2 млн рублей в Подмосковье. Мошенница убедила женщину отдать ей ценности, чтобы она могла провести ритуал на кладбище.