Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту важных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту стратегически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом правоохранитель заявил на ежегодном выступлении в Совете Федерации.
По его словам, предпринимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены. Прежде всего, речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, а также местах массового пребывания людей и пунктах размещения вынужденных переселенцев, уточнил Краснов.
Кроме того, в качестве приоритетной задачи Генпрокурор РФ обозначил пресечение вовлечения в экстремистскую и иную противоправную деятельность молодежи. Краснов напомнил, что из 127 зарегистрированных в 2022 году терактов 13 были совершены с участием несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать полномочия полиции при проверке предпринимателей. По его словам, в 2023 году надзорное ведомство смогло согласовать менее 100 тыс. проверок из заявленных. Доля согласований внеплановых следственных мероприятий составила около 70%.