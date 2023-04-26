Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту важных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины

По его словам, предпринимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены. Прежде всего, речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, а также местах массового пребывания людей и пунктах размещения вынужденных переселенцев, уточнил Краснов.