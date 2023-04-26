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Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту важных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины

Общество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту важных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал усилить защиту стратегически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом правоохранитель заявил на ежегодном выступлении в Совете Федерации.

По его словам, предпринимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены. Прежде всего, речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, а также местах массового пребывания людей и пунктах размещения вынужденных переселенцев, уточнил Краснов.

Кроме того, в качестве приоритетной задачи Генпрокурор РФ обозначил пресечение вовлечения в экстремистскую и иную противоправную деятельность молодежи. Краснов напомнил, что из 127 зарегистрированных в 2022 году терактов 13 были совершены с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать полномочия полиции при проверке предпринимателей. По его словам, в 2023 году надзорное ведомство смогло согласовать менее 100 тыс. проверок из заявленных. Доля согласований внеплановых следственных мероприятий составила около 70%.
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