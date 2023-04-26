Осужденный блогер Алексей Навальный сообщил в суде, что в отношении него возбудили новое дело о терроризме

Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Экстремист был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, после возвращения из Германии. В феврале того же года суд заменил для него меру пресечения в виде 3,5 лет условного срока на реальный в колонии общего режима. Также по делу Навального МВД объявило в международный розыск 11 человек.