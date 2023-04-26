Осужденный блогер Алексей Навальный сообщил в суде, что в отношении него возбудили новое дело о терроризме

Экстремист Алексей Навальный✱ заявил, что в отношении его заведено новое дело по статье о терроризме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.
Столичный суд 26 апреля рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела. Обвиняемый из зала суда сообщил, что в отношении его выделено новое дело по терроризму.
«По нему меня будет судить военный суд», — сказал Навальный.
Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Экстремист был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, после возвращения из Германии. В феврале того же года суд заменил для него меру пресечения в виде 3,5 лет условного срока на реальный в колонии общего режима. Также по делу Навального МВД объявило в международный розыск 11 человек.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России