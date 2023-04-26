Артист балета Денис Родькин считает невозможным уничтожение и отмену русской культуры в мире

Русский балет всегда будет ценен во всем мире. Таким мнением поделился премьер Большого театра Российской Федерации Денис Родькин в эфире программы «Жизни и судьба» с Борисом Корчевниковым.
«Русская культура настолько плотно врослась корнями в мировую культуру, что это, знаете, как у людей воду отобрать», — отметил Родькин.
Отвечая на вопрос ведущего, Родькин напомнил о популярности таких российский спектаклей, как балет «Щелкунчик» по мотивам сказки немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана и «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского. Более того, по мнению артиста, «Лебединое озеро» является брендом, который создал отечественный балет.
Ранее попытки отмены русской культуры прокомментировал сербский режиссер Эмир Кустурица. По его мнению, благодаря таким творческим деятелям, как писатель Федор Достоевский, в России добились того, что отечественную культуру невозможно затмить.