Артист балета Денис Родькин считает невозможным уничтожение и отмену русской культуры в мире

Отвечая на вопрос ведущего, Родькин напомнил о популярности таких российский спектаклей, как балет «Щелкунчик» по мотивам сказки немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана и «Лебединое озеро» композитора Петра Чайковского. Более того, по мнению артиста, «Лебединое озеро» является брендом, который создал отечественный балет.