Пионер Рок-н-ролла, гитарист Дуэйн Эдди сегодня отмечает 85-летний юбилей

Американский гитарист, пионер гитарного «твэнга», Дуэйн Эдди сегодня празднует день рождения. Музыканту исполняется восемьдесят пять лет.
На ряду с легендой, «отцом рок-н-ролла» Чаком Берри, Эдди по праву считается одним из первопроходцев жанра, популяризировавшим электронный гитарный звук.
С инструментом будущий лауреат Грэмми познакомился еще в пятилетнем возрасте. А музыкальную карьеру он начал уже в 16 лет после того, как его выгнали из школы. Исполняя партии лидер-гитары на струнах нижнего регистра, юный Дуэйн приобрел свой фирменный стиль. Помимо упомянутого рок-н-ролла, за годы творчества гитарист успел поработать и в таких жанрах, как кантри, рокабилли и просто инструментальный рок.
Пришедший к музыканту успех в 1950-х годах многие связывают с его тесным сотрудничеством с известным в те времена продюсером Бартоном Ли Хэйзлвудом. Последний успел прославиться тем, что работал с дочерью самого Фрэнка Синатры Нэнси и выпустил несколько ее успешных альбомов. Сам же Эдди стал популярным исполнителем в 1955 году, когда такие его хиты, как «Rebel-‘Rousers», «Peter Gunn», «Cannonball» и «Shazam» попали на первые строчки хит-парадов.
И уже в период с 1958 по 1963 годы 15 его синглов входили в топ сорока списка Billboard Hot 100. А за композицию «Peter Gunn» музыкант в 1986 году стал лауреатом премии Грэмми в номинации Лучший рок исполнитель.
За вклад в развитие жанра в 1994 году Дуэйн Эдди был введен в Зал славы рок-н-ролла. Журнал The Rolling Stone назвал Эдди 64-м из 100 лучших гитаристов всех времен. За всю карьеру он продал более 100 миллионов пластинок.
Ряд не менее именитых музыкантов признавались, что Дуэйн Эдди оказал значительное влияние на них как на артистов. Среди них, в частности был один из битлов Джордж Харрисон, а также такие легенды американского рока, как Брюс Спрингфилд и Марк Нопфлер из группы Dire Straits.
Кроме Грэмми в коллекции музыканта есть и другие награды. В том числе и та, что была вручена только однажды и только ему. Речь о Guitar Player Magazine Legend Award, которую он получил в 2011 году.
Сегодня Дуэйн Эдди проживает со своей женой в Мемфисе, штат Теннесси.