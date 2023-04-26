Пионер Рок-н-ролла, гитарист Дуэйн Эдди сегодня отмечает 85-летний юбилей

Пришедший к музыканту успех в 1950-х годах многие связывают с его тесным сотрудничеством с известным в те времена продюсером Бартоном Ли Хэйзлвудом. Последний успел прославиться тем, что работал с дочерью самого Фрэнка Синатры Нэнси и выпустил несколько ее успешных альбомов. Сам же Эдди стал популярным исполнителем в 1955 году, когда такие его хиты, как «Rebel-‘Rousers», «Peter Gunn», «Cannonball» и «Shazam» попали на первые строчки хит-парадов.