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Человеческие останки нашли во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве

Происшествия
Человеческие останки нашли во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве

Останки человека, которым около ста лет, обнаружили во время реконструкции на стадионе «Торпедо». На них наткнулись работники.

Среди останков были обнаружены череп и кости. По предварительной информации, давность смерти человека составляет порядка ста лет. Эти объекты передали на медицинскую экспертизу, чтобы специалисты смогли установить личность погибшего, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что на стадионе приступили к завершающему этапу реконструкции. Как передает «Вечерняя Москва», после окончания ремонтных работ арена будет вмещать до 15 тыс. человек.
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