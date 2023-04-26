Человеческие останки нашли во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве

Останки человека, которым около ста лет, обнаружили во время реконструкции на стадионе «Торпедо». На них наткнулись работники.
Среди останков были обнаружены череп и кости. По предварительной информации, давность смерти человека составляет порядка ста лет. Эти объекты передали на медицинскую экспертизу, чтобы специалисты смогли установить личность погибшего, передает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что на стадионе приступили к завершающему этапу реконструкции. Как передает «Вечерняя Москва», после окончания ремонтных работ арена будет вмещать до 15 тыс. человек.