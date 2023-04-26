В России не намерены вводить дополнительные ограничения из-за штамма «арктур»

На территории Российской Федерации не будут вводить дополнительные ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «арктур». Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».
Попова подчеркнула, что на сегодняшний день введение дополнительных ограничений не является актуальной мерой. По ее мнению, население России и без них знает и понимает, как нужно защищаться от ковида.
До этого Попова говорила, что штамм «арктур» обладает высокой контагиозностью и способен обходить сформированный иммунитет. Протекает заболеваемость в виде ОРВИ. В данный момент в России зафиксировано четыре подтвержденных случая заражения этой разновидностью COVID-19. Попова также исключает, что существует риски роста заболеваемости к концу мая.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о первом случае смерти от заражения «арктуром». По информации Охлопкова, в Таиланде из-за данного штамма COVID-19 скончался пожилой мужчина.