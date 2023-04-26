Депутат ГД Леонид Ивлев ответил на угрозу Киева уничтожить все в Крыму пословицей про «бодливую корову»

Напомним, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина «имеет право» «уничтожать все, что находится» в Крыму, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По словам генерал-майора запаса Ивлева, за подобные фашистские высказывания «Подоляку уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу».