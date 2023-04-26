Депутат ГД Леонид Ивлев ответил на угрозу Киева уничтожить все в Крыму пословицей про «бодливую корову»

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал угрозу Киева уничтожить все в Крыму. Парламентарий назвал такое заявление фашистским и ответил на него пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает», пишет РИА Новости.
Напомним, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина «имеет право» «уничтожать все, что находится» в Крыму, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По словам генерал-майора запаса Ивлева, за подобные фашистские высказывания «Подоляку уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу».
«Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса», — заявил Леонид Ивлев.
Парламентарий подчеркнул, что Россия всегда защищает все свои территории, «будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область». Депутат Госдумы добавил, что «возмездие неотвратимо».
Ранее Михаил Подоляк в интервью Reuters заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии против Черноморского флота России в Севастополе. По словам чиновника, подобная провокация невыгодна Киеву так как угрожает перспективам зерновой сделки.