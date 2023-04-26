Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину в дискредитации ВС РФ

Обвиняемый в дискредитации ВС РФ бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман✱ (признан в России иноагентом) не признал свою вину во время рассмотрения уголовного дела в Октябрьском районном суде. Об этом пишет «Ъ».
Ройзман стал фигурантом уголовного дела в августе 2022 года. В соответствии с материалами следствия, экс-мэр выразил негативное мнение об СВО в ролике «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, совершив тем самым противоправные действия.
«Все риски понятны, статья до трех лет», — сказал подсудимый журналистам.
В ноябре прошлого года Минюст РФ включил Ройзмана в список иноагентов, передает «Ридус». Вместе с ним реестр пополнили адвокат Илья Новиков и ведущая телеканала «Дождь»✱ Анна Монгайт✱.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами