Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Продюсер Александр Цекало оскорбил поклонницу в Лос-Анджелесе из-за просьбы сделать фото

Шоу-бизнес
Продюсер Александр Цекало оскорбил поклонницу в Лос-Анджелесе из-за просьбы сделать фото

Российский шоумен Александр Цекало нецензурно оскорбил поклонницу в магазине в Лос-Анджелесе за просьбу сделать фото. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Во время совместных покупок с женой Дариной Эрвин, Александр Цекало обматерил поклонницу, которая просила совместную фотографию. Несмотря на это, избранница телеведущего отреагировала на просьбу с улыбкой и попыталась урегулировать конфликт.

Стоит отметить, что Дарина и Александр проживают в США. Они познакомились в 2018 году, а через год сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Девушка ранее пробовала себя в кино, сыграв эпизодические роли в фильмах и сериалах. Она является четвертой супругой телеведущего и продюсера.

Недавно тиктокер Даня Милохин переехал в ОАЭ из России. Из-за сложностей с работой и развитием социальных сетей он стал испытывать трудности с деньгами.
александр цекало актер певец оскорбил милохин фанаты
Военкоры ФАН