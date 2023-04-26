Продюсер Александр Цекало оскорбил поклонницу в Лос-Анджелесе из-за просьбы сделать фото

Стоит отметить, что Дарина и Александр проживают в США. Они познакомились в 2018 году, а через год сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Девушка ранее пробовала себя в кино, сыграв эпизодические роли в фильмах и сериалах. Она является четвертой супругой телеведущего и продюсера.