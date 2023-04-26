Продюсер Александр Цекало оскорбил поклонницу в Лос-Анджелесе из-за просьбы сделать фото

Российский шоумен Александр Цекало нецензурно оскорбил поклонницу в магазине в Лос-Анджелесе за просьбу сделать фото. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые СЛИВки».
Во время совместных покупок с женой Дариной Эрвин, Александр Цекало обматерил поклонницу, которая просила совместную фотографию. Несмотря на это, избранница телеведущего отреагировала на просьбу с улыбкой и попыталась урегулировать конфликт.
Стоит отметить, что Дарина и Александр проживают в США. Они познакомились в 2018 году, а через год сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Девушка ранее пробовала себя в кино, сыграв эпизодические роли в фильмах и сериалах. Она является четвертой супругой телеведущего и продюсера.
Недавно тиктокер Даня Милохин переехал в ОАЭ из России. Из-за сложностей с работой и развитием социальных сетей он стал испытывать трудности с деньгами.