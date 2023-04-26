Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать полномочия полиции при проверке предпринимателей

Это связано с тем, что подобные внепроцессуальные проверки без регистраций о преступлении не входят в число задач по охране правопорядка. Так, согласно действующему закону, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию. Чтобы дополнительно регламентировать эту область, Краснов направил соответствующее предложение президенту России.