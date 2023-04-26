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Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать полномочия полиции при проверке предпринимателей

Общество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил регламентировать полномочия полиции при проверке предпринимателей

Президенту РФ Владимиру Путину направлено предложение установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Об этом заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, в 2023 году генпрокуратура смогла согласовать менее 100 тысяч проверок из заявленных. Разрешения на проверку выдавались лишь в тех случаях, если предприятие создавало высокую угрозу причинения вреда. При этом, доля согласований внеплановых следственных мероприятий составила около 70%.

«К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции», — рассказал Краснов.

Это связано с тем, что подобные внепроцессуальные проверки без регистраций о преступлении не входят в число задач по охране правопорядка. Так, согласно действующему закону, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию. Чтобы дополнительно регламентировать эту область, Краснов направил соответствующее предложение президенту России.

Ранее Игорь Краснов заявлял, что в Донбассе будет создана прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли. Информацию об этом предоставил RT.
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