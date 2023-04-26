Семью из семи человек задержали за избиение двух полицейских в Ингушетии

Семейный конфликт разгорелся в станице Троицкое в одном из дворов жилого дома. Ссора двоих мужчин и пятерых подростков переросла в драку, на которую выехал наряд полиции. Сотрудники пытались урегулировать семейную потасовку, чем спровоцировали нападение участников конфликта. Для защиты полицейским пришлось 10 раз выстрелить из табельного оружия. Драка закончилась переломом руки в нескольких местах у одного потерпевшего и черепно-мозговой травмой у второго.