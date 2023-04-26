Семью из семи человек задержали за избиение двух полицейских в Ингушетии

Наряд полиции прибыл на сообщение о бытовой драке между родственниками, сообщает Telegram-канал SHOT. Правоохранители попытались успокоить участников потасовки, но сами попали под «горячую руку».
Семейный конфликт разгорелся в станице Троицкое в одном из дворов жилого дома. Ссора двоих мужчин и пятерых подростков переросла в драку, на которую выехал наряд полиции. Сотрудники пытались урегулировать семейную потасовку, чем спровоцировали нападение участников конфликта. Для защиты полицейским пришлось 10 раз выстрелить из табельного оружия. Драка закончилась переломом руки в нескольких местах у одного потерпевшего и черепно-мозговой травмой у второго.
Семь местных жителей доставили в отдел полиции. Известно, что на данный момент они находятся в спецприемнике. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Стоит отметить, что подобные нападения на правоохранителей происходят не в первый раз. Ранее ФАН сообщил, что неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ингушетии. Сообщается, что один полицейский получил огнестрельное ранение.