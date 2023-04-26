Браконьер убил и закопал краснокнижного амурского тигра в Еврейской автономной области

Части тела животного обнаружили в Облученском районе региона. Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли их. Уточняются, что тайник был тщательно замаскирован. В дальнейшем ФСБ установила, что к убийству краснокнижного тигра причастен гражданин 1991 года рождения. По предварительной версии, он убил животное, выстрелив из охотничьего ружья.