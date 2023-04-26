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Браконьер убил и закопал краснокнижного амурского тигра в Еврейской автономной области

Происшествия
Браконьер убил и закопал краснокнижного амурского тигра в Еврейской автономной области

Житель Еврейской автономной области убил и создал тайник с останками краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Части тела животного обнаружили в Облученском районе региона. Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли их. Уточняются, что тайник был тщательно замаскирован. В дальнейшем ФСБ установила, что к убийству краснокнижного тигра причастен гражданин 1991 года рождения. По предварительной версии, он убил животное, выстрелив из охотничьего ружья.

В связи с этим возбудили уголовное дело по части первой статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот ценных диких животных»). У подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы.

Ранее в Хабаровском крае задержали трех мужчин по подозрению в браконьерстве. Они пытались продать тушу амурского тигра.
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