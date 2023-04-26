Россиянка рассказала о «здоровом эгоизме» жителей Нидерландов после переезда в Гронинген

Девушка по имени Соня переехала в 17 лет из России в Нидерланды на учебу. Она поделилась с читателями тонкостями жизни заграницей и отличиями соотечественников от иностранцев «Лентой. ру.».
Соня рассказала, что ее жизнь изменилась после переезда из РФ. Она отмечает, что в Гронингене очень развито студенчество. По ее словам, люди любят проводить время в местных кафе.
Все жители часто ходят в библиотеку для общения и для работы. По словам девушки, завести знакомства там не очень сложно, так как все люди общительные и приветливые. В отличие от России, по ее словам, в Нидерландах нет группового мышления — местные жители думают в первую очередь о своей выгоде и своем счастье, присутствует «здоровый эгоизм».
Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин высказался в поддержку идеи создания программы туристического потенциала России. Он считает, что жителям требуется предоставлять больше информации о возможных путешествиях на территории страны.