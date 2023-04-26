Россиянка рассказала о «здоровом эгоизме» жителей Нидерландов после переезда в Гронинген

Все жители часто ходят в библиотеку для общения и для работы. По словам девушки, завести знакомства там не очень сложно, так как все люди общительные и приветливые. В отличие от России, по ее словам, в Нидерландах нет группового мышления — местные жители думают в первую очередь о своей выгоде и своем счастье, присутствует «здоровый эгоизм».