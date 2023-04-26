Сбой в энергосистеме привел к временному отключению двух реакторов шведской АЭС «Форсмарк»

По данным СМИ, в связи со сбоем было активировано замещающее производство на балансном рынке электроэнергии Северных стран, и ситуация была стабилизирована. Финский оператор отметил, что были отключены реакторы «Форсмарк — 1» и «Форсмарк— 2».