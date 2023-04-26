Сбой в энергосистеме привел к временному отключению двух реакторов шведской АЭС «Форсмарк»

В энергосистеме Швеции произошел сбой. В результате два реактора шведской АЭС «Форсмарк» были временно отключены, сообщило агентство Reuters со ссылкой на финского оператора Fingrid.
По данным СМИ, в связи со сбоем было активировано замещающее производство на балансном рынке электроэнергии Северных стран, и ситуация была стабилизирована. Финский оператор отметил, что были отключены реакторы «Форсмарк — 1» и «Форсмарк— 2».
Отмечается, что доля ядерной энергетики составляет около 30% энергоснабжения Швеции. В скандинавской стране функционируют три АЭС, каждая из которых оснащена двумя реакторами. Предприятия находятся в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе.
Ранее советник генерального директора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что США хотят омрачить торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием РФ в Турции АЭС «Аккую». Мероприятие запланировано на 27 апреля, сообщал RT.