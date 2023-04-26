Политолог Безпалько: Штаты требуют от РФ завышенную сумму, чтобы в итоге получить вдвое меньше

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил по этому поводу, что для Украины неприемлемо все, кроме полного изгнания РФ с освобожденных территорий, так как «все остальные полумеры приведут к краху международного права, глобальной системы безопасности и упадку западного мира». Подоляк назвал резолюцию «блестящей» и поблагодарил Палату представителей за то, что она «призвала Россию к ответу». При этом эксперты опасаются, что «стремление к полной победе, а не к частичной, может растянуть военные действия на годы».