Политолог Безпалько: Штаты требуют от РФ завышенную сумму, чтобы в итоге получить вдвое меньше

По данным американских СМИ, Палата представителей Конгресса США 2 мая рассмотрит новую резолюцию с призывом «поддержать полную победу Украины», с возвращением к границам 1991 года и вступлением этой страны в НАТО. Как заявил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, Штаты могут требовать от России что угодно, но исполнять это никто не будет.
Как сообщили американские масс-медиа, Соединенные Штаты готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года. Резолюцию представят в Конгрессе 2 мая, а позже документ будет рассмотрен Комитетом по международным делам. Согласно законопроекту, Вашингтон также намерен потребовать от РФ завершения конфликта в пользу Киева и выплаты миллиардных компенсаций Украине, а от партнеров по НАТО — включить эту страну в альянс.
Как заявил автор резолюции, член палаты представителей Джо Уилсон, «мы не должны повторять ошибку, совершенную 1 сентября 1939 года». Уилсон сослался на вторжение Адольфа Гитлера в Польшу, которое последовало за «отчаянными попытками умиротворить нацистскую Германию и предотвратить Вторую мировую войну». По замыслу авторов, резолюция подтверждает, что политика США заключается в том, чтобы «Украина победила в борьбе с РФ и восстановила свои международно признанные границы от 1991 года».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил по этому поводу, что для Украины неприемлемо все, кроме полного изгнания РФ с освобожденных территорий, так как «все остальные полумеры приведут к краху международного права, глобальной системы безопасности и упадку западного мира». Подоляк назвал резолюцию «блестящей» и поблагодарил Палату представителей за то, что она «призвала Россию к ответу». При этом эксперты опасаются, что «стремление к полной победе, а не к частичной, может растянуть военные действия на годы».
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, подобные резолюции скорее служат мерами психологического давления на Москву.
«Главная проблема Америки в том, что все международные правила сейчас оказались нарушены. Поэтому к России можно предъявлять самые фантастические требования, даже не имея на руках соответствующих документов. Подобные резолюции, на мой взгляд, призваны работать как некий элемент психологического давления на Москву. Вряд ли от этого наше руководство станет больше бояться каких-то требований о «военных репарациях Украине», — отметил аналитик.
По его словам, такие резолюции могут приниматься как минимум с двумя целями.
«Это может быть началом подготовки к каким-то мирным переговорам со стороны США. Тут как в торговых переговорах — изначально проси у оппонента завышенную сумму, чтобы в итоге получить от него в два раза меньше. Тем не менее, это все равно подразумевает намерение договариваться с Россией в перспективе, — указал политолог. — Либо это инициатива американских политиков-«ястребов» в Конгрессе, которые однозначно не хотят договариваться с Москвой, и таким образом делают любые переговоры невозможными», — считает Безпалько.
Он провел параллель с указом украинского президента Зеленского, который ранее сам себе запретил вести любые переговоры с РФ.
«Эта резолюция демонстрирует, что в элитах Америки по-прежнему ждут военного поражения России, а также репараций от нее. А разговор о каких-то «границах 1991-го года для Украины» вообще выглядит странно. Даже руководство Китая на днях заявило, что все эти границы довольно условны, и четко не закреплены международными договорами», — сообщил эксперт.
В любом случае на этом фоне становится понятно, что России остается только сражаться, и доказывать свою правоту на поле боя, отметил аналитик.
«Даже если военные действия окажутся затяжными, то и в этом случае Россия все равно получит целый ряд внешнеполитических преимуществ. Просто в силу того, что от диктата Запада и Америки, а также от дикого поведения Украины все в мире уже изрядно устали. В конце концов, ресурсы того же Евросоюза тоже не бесконечны, и тратить их просто так, «на поддержку Украины», европейцы долго не станут. Недаром этот процесс сейчас, на наших глазах, начал разворачиваться вспять», — заключил Богдан Безпалько.
Напомним, как заявил Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН, любые заявления о возможности российско-украинских переговоров после «успешного контрнаступления» Киева — «это смешная теория, продиктованная шизофренической логикой». Министр отметил, что Москва уже заявила обо всех целях военной спецоперации, и теперь ждет объяснения мотивов Запада на Украине. Также Лавров призвал к ответственности тех, кто рассуждает об угрозе Третьей мировой войны.