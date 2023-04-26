Аграрии Словакии потеряли 200 млн евро из-за осевших на европейском рынке украинских сельхозтоваров

Убытки аграриев Словакии из-за произошедшего с осевшими на европейском рынке украинскими сельхозтоварами достигли примерно 200 миллионов евро. Соответствующей информацией поделился глава министерства сельского хозяйства государства Самуэл Влчан.
Об этом он заявил 26 апреля, во вторник. Для того чтобы киевский режим мог приспособиться к европейским нормам, необходимо определенное время, указал министр.
«Только на зерновых и переработке масличных культур убытки словацких фермеров составили около 200 миллионов евро», — подчеркнул Влчан.
Прежде сообщалось, что Венгрия не согласилась снимать запрет на ввоз украинского зерна в государство. Подробностями поделился телеканал «Царьград».