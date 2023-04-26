Наркоман в Омске толкнул женщину под маршрутку и лишился глаза в состоянии опьянения

Ведомство добавило, что после злодеяния мужчина выколол себе единственный глаз. Ранее, в 2020 году, задержанный уже лишил себя одного органа зрения, находясь в колонии за распространение наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».