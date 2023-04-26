Наркоман в Омске толкнул женщину под маршрутку и лишился глаза в состоянии опьянения

Находившийся в состоянии наркотического опьянения житель омской области столкнул женщину под маршрутку, после чего ослепил себя. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел в Омске, 23 апреля. На автобусной остановке 35-летний гражданин, находящийся под действием наркотика, беспричинно столкнул на проезжую часть 47-летнюю женщину перед подъезжающей «Газелью».
«Женщина, упав, оказалась под колесами автомобиля, но в связи с тем, что водитель маршрутного такси успел затормозить, тяжких телесных повреждений ей удалось избежать», — сообщили в СК РФ.
Ведомство добавило, что после злодеяния мужчина выколол себе единственный глаз. Ранее, в 2020 году, задержанный уже лишил себя одного органа зрения, находясь в колонии за распространение наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».
Ранее RT сообщало, что прокуратура проведет проверку в омской школе-интернате. Следственные мероприятия начаты в связи с размещением в Сети видео с издевательствами над одним из учеников учреждения.