В Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны выделят по 3300 долларов

Ветераны Великой Отечественной войны в Казахстане ко Дню Победы получат не менее 1,5 миллиона тенге – 3300 долларов. Об этом сотрудникам СМИ заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Министр во время общения с журналистами добавила, что по решению акиматов – местных администраций – некоторым ветераном могут выплатить более 1,5 миллиона тенге. По информации министерства, в стране сейчас проживают 237 ветеранов.
Ранее Казахстан решил, что не будет проводить военный парад на День Победы. Власти объяснили это «экономией бюджетных средств» и «необходимостью решения других задач». В то же время президент Касым-Жомарт Токаев намерен 5 мая провести всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтить память погибших в ходе Великой Отечественной войны.