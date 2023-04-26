В Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны выделят по 3300 долларов

Ранее Казахстан решил, что не будет проводить военный парад на День Победы. Власти объяснили это «экономией бюджетных средств» и «необходимостью решения других задач». В то же время президент Касым-Жомарт Токаев намерен 5 мая провести всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтить память погибших в ходе Великой Отечественной войны.