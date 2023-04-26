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ЦБ РФ зафиксировал с начала 2023 года 100 Ddos-атак на финансовые организации России

Экономика
ЦБ РФ зафиксировал с начала 2023 года 100 Ddos-атак на финансовые организации России

Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил о стабильно повышенном фоне кибератак на организации кредитно-финансовой сферы, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, с начала 2023 года уже зафиксировано 100 случаев посягательств на информационную безопасность российских финансовых организаций. Отмечается, что по итогам 2022 года количество кибератак увеличилось в четыре раза и достигло 1,5 тыс. зафиксированных случаев. Подобная тенденция в отношении организаций финансово-кредитной сферы остается повышенной и в этом году.

ЦБ РФ работает над устранением потенциально опасных ресурсов. С начала текущего года направлено в пять раз больше информации о мошеннических ресурсах, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее ФСБ России уличила Пентагон и НАТО в массированных хакерских атаках с Украины против РФ. В ведомстве подчеркнули, что для совершения киберпреступлений США используют территорию Украины.
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