ЦБ РФ зафиксировал с начала 2023 года 100 Ddos-атак на финансовые организации России

По предварительным данным, с начала 2023 года уже зафиксировано 100 случаев посягательств на информационную безопасность российских финансовых организаций. Отмечается, что по итогам 2022 года количество кибератак увеличилось в четыре раза и достигло 1,5 тыс. зафиксированных случаев. Подобная тенденция в отношении организаций финансово-кредитной сферы остается повышенной и в этом году.